Spätkirmes in Leverkusen Mit der Schürreskarre unterwegs durch Rheindorf

Frei nach dem olympischen Motto „Dabei sein ist alles“ startete am Sonntagvormittag ein Höhepunkt der 144. Rheindorfer Spätkirmes: das Schürreskarrenrennen. Insgesamt acht Teams wirkten mit, um – von hunderten Zuschauern am Wegesrand euphorisch angefeuert – ihre Gegner beim munteren Wettstreit mit der einrädrigen Holzkarre zu besiegen. Schnelligkeit, Geschicklichkeit und eine gute „Kondition am Glas“ verlangten den Teilnehmern alles ab, während sie die Schürreskarre auf der rund 100 Meter langen Hausstrecke „Op dem Jeesbock“ möglichst schnell und mit möglichst wenig Wasserverlust transportieren und am Wendepunkt wahlweise einen Schnaps oder ein Bier trinken mussten. Auch die CDU versuchte mit Rüdiger Scholz, Michaela Di Padova, Liam Bunk und Wolfgang Sasse ihr Bestes zu geben. Doch am Ende siegte das Team „Aldegundis Downtown“ vor den Gastgebern vom Geselligkeitsverein Germania Rheindorf. Den dritten Platz teilten sich „Die Festers“ und der „Würfel-Club“. Alle Mitwirkenden hatten ein Ziel: „Wir wollen Spaß haben“, waren sich die vier Frauen von den Rheindorfer Burgknappen einig, die sich aus einer Bierlaune heraus als „Hallebad-Kapp“ beteiligten. Die Akteure des Karnevalsvereins „Jeckes Kirchjässchen“ warfen unterwegs sogar Kamelle.