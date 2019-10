Offene Tür mit der Maus in der Musikschule : „Jeder kann ein Instrument spielen“

Türöffner-Tag in der „SternArt“ Musikschule: Celina mag die Geige, Veronika Morgenstern schaut zu. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leverkusen Musikschule „SternArt“ öffnet die Türen und macht jungen Besuchern Mut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia-Buendia

Die Musikschule „SternArt“ in Opladen öffnete ihre Pforten und empfing begeisterte Jungmusiker, die in einem improvisierten Orchester zusammenspielten. Hintergrund war der Türöffner-Tag der Sendung mit der Maus. Es nahmen bundesweit 800 Unternehmen und Institutionen teil. In einer Art Live-Sachgeschichte schauten die Gäste hinter die Kulissen.

Jeder kann ein Instrument spielen. Unter dieser Prämisse arbeitet die private Musikschule des Ehepaars Morgenstern an der Schillerstraße. Und das stellten die Inhaber der Bildungseinrichtung auch am diesjährigen Türöffner-Tag der Maus unter Beweis: Viele junge Nachwuchsmusiker lugten am Donnerstagvormittag in die für sie noch fremde Schule hinein und ließen sich überraschen, denn Dozenten und Schüler hatten etwas Tolles für die Besucher vorbereitet.

Statt nur zuzugucken durften die Kids selbst Hand anlegen: Neben Schnupperangeboten mit diversen Instrumenten, bastelten sich die Teilnehmer in einem kurzweiligen Workshop ihre eigenen Instrumente, erfuhren dadurch über deren Aufbau und Funktionalität. Danach fanden sie sich plötzlich im großen Raum vor Zuhörern wieder und musizierten, gemeinsam mit anderen Kindern in einem improvisierten Orchester. „Das war ein tolles Erlebnis für die Kinder, vor Publikum zu spielen und Applaus zu bekommen“, berichtet Schulleiter und Inhaber Jan Morgenstern.

Die Schwellenangst war damit schnell überwunden, erzählt Pianistin und Dozentin Veronika Morgenstern. „Selbst wer vorher noch nie ein Instrument in der Hand hatte, kann mitspielen“, ist Morgenstern überzeugt. „Wenn man einem Kind eine Flöte gibt, braucht es nur rein zu pusten, schon kommt ein Ton heraus.“ Diese Klangerfahrung und die angstfreie Begegnung mit Instrumenten sei wichtig und wecke bei den Kindern eine genuine Neugier. So lief es auch beim Maus-Tag in der wohl größten privaten Musikschule Leverkusens.