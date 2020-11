„Der Ring des Herzogs“ : Mit der Freiheit der Fantasie: Leverkusenerin Ingeborg Menge veröffentlicht Wintergeschichte

Leverkusen Schon seit Jahren arbeitet Ingeborg Menge immer wieder an der Geschichte rund um einen in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsenen Grafen.

Die Storys kamen und gerieten wieder in Vergessenheit, bis sie vor 25 Jahren in einer dunklen Dezembernacht zu Stift und Papier griff, um das niederzuschreiben, was sich gerade in ihrem Kopf abspielte. Es war die Geschichte von einem hässlichen Grafen, der fälschlicherweise für geistesschwach gehalten wird und in ärmlichen Verhältnissen aufwächst, ohne zunächst von seiner adeligen Abstammung zu wissen. Nach diversen Verwicklungen und Intrigen wird er letztlich als Herzog bestätigt. In Ingeborg Menges Vorstellung waren die Protagonisten und Handlungsorte ganz real – sie hatte sie einfach so vor Augen. Wollte sie die Geschichte für andere zugänglich machen, musste sie zwangsläufig die Personen und Charaktere genau beschreiben und erklären. Das war eine ganz neue Erfahrung für sie. „Ich wusste damals nicht, was daraus wird“, gibt sie zu, aber sie stellte schnell fest: Es macht Spaß. Denn sie konnte die Handlung weiter treiben, Seitenstränge verfolgen und detailliert aufarbeiten.