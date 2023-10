Leverkusener Modellbahn unterwegs Mit der Dampfbahn durch den Stadtpark

Mit der Dampfeisenbahn bei warmem Spätsommerwetter durch den Stadtpark fahren. Dieses besondere Vergnügen gönnten sich große und kleine Eisenbahnfans am Sonntag. Der Verein Dampfbahn Leverkusen lud ein weiteres Mal zu einem Fahrtag ein. 1977 hatte die Bundesbahn Dampflokfahrten eingestellt. Seither sind nicht nur Nostalgiker froh, wenn sie sich auf diese alte Art fortbewegen können. Dabei findet das Miniaturformat im Stadtpark besonders auch bei Kindern breiten Anklang. Gefahren wird auf zwei verschiedenen Spurbreiten gleichzeitig. Diese sind 5 Zoll (127mm) und 7¼ Zoll (184 mm) bemessen. Die Anlage hat eine Gleislänge von rund 380 Metern und hat neun Weichen. Es wird ständig an Erweiterungen gearbeitet. Außerdem gibt es ein Betriebswerk mit siebenständiger Drehscheibe und einer Hebebühne. Der nächste Fahrtag des Vereins ist am 3. Dezember um 18.30 Uhr (Adventsfahrten).