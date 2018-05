Leverkusen: Mit den Falken in die Berge und nach Finnland

Leverkusen Die Falken Leverkusen bieten erneut Freizeiten für die Sommer- und Herbstferien an.

Das Sommerzeltlager befindet sich in diesem Jahr an einem schönen Bergsee. In Döbriach, Österreich schlagen die Falken vom 18. Juli bis 4. August ihre Zelte auf. Kinder und Jugendliche zwischen acht und 18 Jahren können teilnehmen. Der Teilnahmebeitrag beträgt 449 Euro.

Für den Herbst ist eine internationale Jugendbegegnung geplant. Vom 19. bis 27. Oktober fahren die Leverkusener Falken nach Finnland. Der internationale Austausch richtet sich an Jugendliche im Alter zwischen 13 und 16 Jahren. In Finnland wird die junge Reisegruppe aus Leverkusen gemeinsam mit den Falken aus Oulu, der Partnerstadt von Leverkusen, in Rovaniemi am Polarkreis wohnen. Im Vorfeld gibt es die Möglichkeit, sich an der Planung der Aktivitäten vor Ort zu beteiligen. Der Teilnahmebeitrag beträgt 200 Euro