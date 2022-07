Mit dem ÖPNV unterwegs ab Leverkusen : Mit dem Schnellbus ins Bergische

Der SB24 fährt alle 20 Minuten von Leverkusen-Mitte über Hilgen (Foto) nach Wermelskirchen. Foto: Guido Radtke Foto: Guido Radtke

Leverkusen/Wermelskirchen Seit Dezember 2021 pendelt der SB24 zwischen Leverkusen-Mitte und Wermelskirchen-Busbahnhof. Er wurde eingesetzt, um den ­ Bergisch-Neukirchenern eine schnelle Verbindung ins Stadtzentrum zu ermöglichen. Wir haben eine Fahrt mit der Linie unternommen.

Das Neun-Euro-Ticket ist ja für vieles nützlich. Für die Fahrt zum Urlaubsort zum Beispiel – solange man viel Zeit hat. Oder für den Arbeitsweg. Oder man macht eine Fahrt von Leverkusen übers Land nach Wermelskirchen. Das ist mit dem von der Wupsi betriebenen Schnellbus (SB) 24 möglich, der werktags im 20-Minuten-Takt verkehrt.

Die Linie gibt es seit Dezember 2021. Damals wurde sie eingeführt, um den Bergisch-Neukirchenern eine direktere Verbindung nach Leverkusen-Mitte zu ermöglichen, erläutert Kristin Menzel, Sprecherin der Wupsi. Doch kann der Schnellbus das Versprechen seines Namens wirklich halten? Wir haben den Selbstversuch gemacht und sind vom Rheinland ins Bergische gefahren.

Andreas Thielmann ist Busfahrer auf der Strecke und fährt sie seit ihrem Beginn des SB 24 im Winter. Foto: Lena Steffens

Info SB 24 verkehrt seit Dezember 2021 Strecke Der Schnellbus 24 pendelt täglich zwischen Leverkusen-Mitte und Wermelskirchen-Busbahnhof. Haltestellen, die angefahren werden, sind etwa Hilgen-Raiffeisenplatz, Burscheid-Hauptstraße und Busbahnhof Opladen. Fortführung Vorgänger des SB24 sind die Linien 239 und 240, die vor dem Fahrplanwechsel 2021 die Strecke zwischen Opladen und Burscheid gefahren sind.

Los geht es am Freitagmorgen um 9.10 Uhr. Der Bus steht schon einige Minuten vor Abfahrt an der Haltestelle „Leverkusen-Mitte“ in Wiesdorf. Vor uns liegen 25,8 Kilometer, die größtenteils über Landstraßen führen. „Das ist eine sehr angenehme Linie. Es gibt wenig Ecken, auf die man aufpassen muss, da es größtenteils geradeaus geht“, berichtet Busfahrer Andreas Thielmann, der seit Einführung des Schnellbusses auf der Strecke unterwegs ist.

Als wir losfahren, sitzen wir noch alleine im Bus. Die ersten Fahrgäste, zwei Eheleute um die 70, steigen ein paar Minuten später an der Rathaus-Galerie zu. „Wir müssen aus zu unserer Tochter nach Bergisch Neukirchen, um dort auf unsere Enkel aufzupassen“, berichten die beiden Duisburger.

Da sie alle paar Wochen mit dem SB24 unterwegs sind, kennen sie die nächsten Haltestellen schon in- und auswendig. Früher mussten sie immer umsteigen, um ihr Ziel zu erreichen. „Jetzt ist es schon angenehmer“, sagen sie. „Wir hoffen deshalb, dass die Linie bestehen bleibt.“ Einen ähnlichen Wunsch äußert auch Andreas Thielmann. Der Busfahrer baut darauf, dass es irgendwann eine bessere Verbindung zwischen Remscheid und Leverkusen gibt. „Das wäre brillant“, sagt er. Aus früherer Erfahrung – Thielmann hat in Remscheid gearbeitet – weiß er, wie schlecht die Verbindung zwischen den beiden Städten ausgebaut ist. Mindestens ein Umstieg ist notwendig.

Wir fahren weiter in Richtung Burscheid. Inzwischen sitzen außer uns vier Personen im Bus. „So leer ist der Bus normalerweise nicht“, sagt Thielmann. Der 57-Jährige weiß zwar, dass während der Ferienzeit generell weniger Personen im Bus sitzen als in der Schulzeit. Er wundert sich aber doch, dass an den beliebten Haltestellen entlang der Hauptstraße in Burscheid kaum Fahrgäste einsteigen. An vielen Stationen fahren wir daher einfach vorbei.

Für die Buslinie sei allerdings auch nicht viel Werbung gemacht worden, weshalb viele Menschen das Angebot gar nicht kennen, ordnet Thielmann ein. „Letztens hat mich zum Beispiel ein älteres Ehepaar in Opladen gefragt, wann die Linie 239 kommt“, erzählt er und lacht. Die Haltestellenschilder der alten Buslinie seien im vorigen Jahr einfach überklebt worden, was an diesen noch gut zu erkennen ist.

Das Landschaftsbild verändert sich, je weiter wir in Richtung Bergisches Land fahren. Kurz vor dem Ortseingangsschild von Hilgen sind Kühe zu sehen, die auf einer Weide liegen. Zudem riecht es nach Gülle. Um kurz vor 10 Uhr erreichen wir den Raiffeisenplatz in Hilgen. „Von hier aus fahre ich jetzt durch bis nach Wermelskirchen“, sagt Thielmann. Da der SB24 die Haltestelle einige Minuten zu früh erreicht, müssen wir einen kurzen Moment warten. „Man darf niemals im roten Bereich losfahren“, betont Thielmann und zeigt auf seine digitale Anzeige in der Fahrerkabine. Auf der steht, um wie viele Minuten zu früh oder zu spät ein Busfahrer die Haltestelle erreicht. „Die Fahrgäste müssen immer eine Minute vor Abfahrt an einer Station stehen. Daher darf ich nicht zu früh losfahren, eine Minute zu spät ist kein Problem.“

Auf der letzten Etappe der Fahrt sitzen nur noch drei Personen im Bus – darunter eine 74-jährige Frau, die von Opladen nach Wermelskirchen fährt, um dort in Richtung Remscheid umzusteigen. „Früher bin ich mit der 260 gefahren, aber das ist immer so eine Umsteigerei“, erzählt sie. „Ich wäre sehr dafür, wenn dieser Bus bis nach Remscheid fahren würde.“