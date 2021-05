Rundgang in Leverkusen : Mit dem Geschichtsverein zur ehemaligen Schraubenfabrik

Leverkusen Der Rundgang am Samstag, 8. Mai, führt zurück ins Jahr 1858, als die Brüder Tillmanns aus Cronenberg im Wiembachtal nahe Biesenbach die Produktion von Holz- und Gewindeschrauben aufnahmen.

Der Opladener Geschichtsverein lädt für Samstag, 8. Mai, ein zu einem Rundgang durch Neucronenberg mit dem Schwerpunkt Ehemalige Holzschraubenfabrik. Treffpunkt mit den Referenten Gregor Schier und Michael D. Gutbier und 10.30 Uhr am Schraubendenkmal Neucronenberger Straße in Quettingen. Anmeldung unter ogv-leverkusen.de/programm/veranstaltungsanmeldung/ oder Telefon 02171 47843. Teilnehmen an dem Rundgang in der Reihe „Geschichte im Stadtgebiet“ kann man auch online via Facebook oder Zoom (https://zoom.us/j/93047284966?pwd=VXRHU1ViS2xkRlhhTVZqUHhJWHhtQT09; Meeting-ID: 930 4728 4966, Kenncode: 172875).