Klinikum Leverkusen : Mit dem Ohr direkt am Patienten

Leverkusen Im Klinikum gibt es statt einem gleich neun Fürsprecher. Das Konzept feiert jetzt seinen fünften Geburtstag.

Nach etlichen Winnie-Puuh-Puzzeln hatte Kerstin Berger die Nase voll. „Ich muss wieder unter Menschen“, dachte sie. Und dabei half der Leverkusenerin, die wegen einer Behinderung ihrem Beruf nicht mehr nachgehen kann, der Zufall. Als sie ihre Schwiegermutter im Klinikum besuchte, fiel ihr ein Zettel in die Hände. „Patientenfürsprecher gesucht stand da.“ Auftakt zu einem ehrenamtlichen Job, der Kerstin Berger ein offenes Ohr abverlangt, auch für Themen, die sie als Patientenfürsprecherin gar nicht lösen kann. „Manchmal geht es ganz allgemein um Gesundheitspolitik, um Kritik an Bundesminister Spahn“, sagt sie. Auch dann sperrt sie die Ohren auf, nimmt sich Zeit, „damit die Leute sich auch das von der Seele reden können“.

Kerstin Berger ist nicht die einzige Patientenfürsprecherin am Klinikum. Sie hat acht Kollegen, jeder hat eine feste Station. Und das ist ungewöhnlich. Hubertus Bürgstein, Leiter des Qualitätsmanagements, erläutert: „Seit den 60er, 70er Jahren gibt es eine gesetzliche Grundlage für einen solchen Sprecher in einem Krankenhaus in NRW. Normalerweise ist ein Sprecher pro Einrichtung vorgesehen. Wir hatten früher auch einen. Der saß zu bestimmten Zeiten in einem Büro – und keiner kam.“ Das Qualitätsmanagement kam ins Grübeln. Ein Konzept entstand, nahm dabei die Mitarbeiter mit. „Wir wollten klar machen, dass hier keine Qualitätspolizei entsteht“, sagt Bürgstein. Über Werbung meldeten sich zahlreiche Kandidaten. Das Qualitätsmanagement entschied sich für zehn. Auswahlkriterien: „Zu Fürsprechern sollten Menschen werden, die keine Angst davor haben, ein Patientenzimmer zu betreten, die mit Menschen umgehen und gut zuhören können“, ergänzt Eva Kraus vom Qualitätsmanagement.