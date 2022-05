Von Opladen und Hilden : Mit dem Nostalgiezug zum Eisenbahnmuseum

Mit dem Nostalgiezug geht es am Rhein entlang zum Eisenbahnmuseum nach Koblenz. Foto: Nostalgiezugreisen

(bu) Ein Erlebnis nicht nur für Bahnnostalgiker: Am Samstag, 25. Juni, fährt der nostalgische D-Zug der 1980er Jahre zum Eisenbahnmuseum der Deutschen Bahn nach Koblenz, wo es ein Sommerfest geben wird. Ab Hilden ist morgens gegen 9.10 Uhr Abfahrt, ab Opladen um 9.25 Uhr. Weiter geht´s über Köln und Bonn-Beuel, dort schwenkt der Sonderzug auf die „rechtsrheinische“ Bahnstrecke, die seit 1871 durchgängig bis Wiesbaden befahrbar ist. „Man reist in gemütlichen Wagen auf gepolsterten Sitzen, die Fenster lassen sich noch öffnen, und man kann die Fahrt durch das landschaftlich besonders schöne Rheintal einfach mal nur genießen“, heißt es in der Ankündigung.