Von Leverkusen ins Umland Mit dem Wupsi-Leihrad über die Stadtgrenze hinaus

Ab dem 1. März ist an insgesamt 31 Stationen die Rückgabe der Leihräder benachbarter Verleihsysteme möglich, berichtet das Leverkusener Verkehrsunternehmen. „Die gemeinsamen Stationen sind in den jeweiligen Apps und auf den Internetseiten der Verkehrsunternehmen dargestellt“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Kundschaft entstehen dadurch keine zusätzlichen Kosten. Eine gemeinsame Beschilderung an den jeweiligen Stationen ist für die bessere Erkennbarkeit vorgesehen.