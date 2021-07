Für Kinder in Leverkusen : Mit dem Kulturrucksack durchs Museum Morsbroich

Leverkusen Bei einer Führung erfahren Kinder im Alter von 10 bis 14 Wissenswertes über die Gegenwartskunst und werden selbst kreativ. Die beiden Kulturscouts und Schülerinnen Angie und Vero leiten sie an.

Mit den Kulturrucksack-Scouts ins Museum Morsbroich gehen, das bietet die „KulturStadLev“ in den Sommerferien an, so am Dienstag, 27. Juli. Die Aktion führt unter anderem zurück zu den Anfängen des Hauses.

Die beiden Kulturscouts und Schülerinnen Angie und Vero wollen wissen, was das für uns heute bedeutet. Sie gehen mit den Teilnehmern in die aktuelle Ausstellung „Der Katalysator –Joseph Beuys und Demokratie heute“. Gemeinsam mit den beiden gilt es zu erkunden, was es auf sich hat mit den Videos, Installationen und Skulpturen, die in der Ausstellung zu sehen sind. Alle Künstler, deren Werke in Morsbroich präsentiert werden, befassen sich nicht nur theoretisch mit sozialen, gesellschaftlichen und politischen Aspekten, sondern sie suchen den Kontakt zum Publikum, zur Gesellschaft. Eine Ausstellung, die zum Denken und Diskutieren anregt, mit anderen Jugendlichen. Das schreibt die „KulturStadtLev“ in einer Ankündigung. Weitere Ausflüge der Kultur-Scouts zu anderen KulturOrten in Leverkusen sind demnach geplant.