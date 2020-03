Neustadt Opladen : Mit Bagger gegen den „Wilhelmsee“

Leverkusen Weil ein Sinkkastenabfluss defekt ist, bilden sich Riesenpfützen in der Neustadt. TBL erneuert das Rohr.

Seenlandschaften locken in Nicht-Corona-Zeiten Naherholungssuchende und Touristen von weit her an. Siehe Mecklenburg-Vorpommern. Siehe nicht Opladener Neustadt. Denn an dortigen Seen reibt sich die Politik, vor allem am „großen Wilhelmsee“, einer Wasserpfütze nach stärkeren Regenfällen, die sich an der Ecke zur Kölner Straße bildet und recht ordentliche Dimensionen annimmt. Opladen Plus animierte das vor ein paar Wochen dazu, ein Badeentchen auf dem Wilhelmsee schwimmen zu lassen. Und zu einem Schreiben an die Stadtverwaltung. Darin geht es um die Seen-Missstände, die die Wählergruppierung auch an anderen Stellen in Opladen ausmacht, etwa auch an der Augustastraße, Herzogstraße und Fürstenbergstraße.