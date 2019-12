Hans-Georg Meyer : „Mister Europa“ feiert 80. Geburtstag

Leverkusen Das alte Bürgermeisteramt, es passt zu Hans-Georg Meyer. Auch wenn er es nicht zum Bürger- oder Oberbürgermeister gebracht hat, seine Umtriebigkeit und Popularität hätten ihn dafür empfohlen.

Und so stimmte der Rahmen im Schlebuscher Bürgermeisteramt, wo er am Montag mit rund 50 Gästen seinen 80. Geburtstag feierte, darunter Ernst Küchler, ein früherer Oberbürgermeister.

Vielleicht lag es ja an seiner Partei, der kleinen FDP, dass Meyer es in der Stadt nicht an die Spitze schaffte. Von 1975 bis 1979 war er Mitglied des Rates, von 1977 bis 1979 Fraktionschef der FDP-Ratsfraktion. 2002 erhielt er das Bundesverdienstkreuz.