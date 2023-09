Ermittlungen in Leverkusen Mann soll Jungen missbraucht haben – Festnahme

Die Polizei hat am Samstag einen 44 Jahre alten Mann aus Leverkusen festgenommen. Er wird dringend verdächtigt, sexuellen Missbrauch an einem Minderjährigen begangen zu haben. Bei dem Opfer soll es sich um einen siebenjährigen Jungen handeln. Die Polizei nahm den Mann in seiner Rheindorfer Wohnung fest.