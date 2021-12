Ausstellung „ReferenzRäume“ im Museum Morsbroich : Neue Schau von Mischa Kuball

Schlebusch Auf allen drei Etagen gibt das Museum Morsbroich in der Schau „ReferenzRäume“einen umfassenden Überblick über das Werk des Konzeptkünstlers, der im öffentlichen Raum arbeitet.

„Kritisches Denken braucht Zeit und Raum“ ist weiß auf schwarz auf einer langen Fahne zu lesen. Dieser Beitrag zur aktuellen Ausstellung „ReferenzRäume“, die einen Überblick über das Werk des Konzeptkünstlers Mischa Kuball gibt, könnte das Motto für die Neukonzeption am Museum Morsbroich sein, meint Direktor Jörg van den Berg. Tatsächlich stand der Satz auf einem Bettlaken, das am 8. Oktober 1989 bei einer Montagsdemo durch die Leipziger Innenstadt getragen wurde. Mischa Kuball war damals eher zufällig vor Ort und griff das Zitat als Kern eines friedlichen Aufstandes aus der bürgerlichen Mitte auf. Dass es inzwischen vom Stadtmarketing ge- oder benutzt wird, gefällt ihm weniger, zeige aber durch die Umdeutung die Ambivalenz.

Mischa Kuball, Inhaber des einzigen Lehrstuhls für Kunst im öffentlichen Raum in Deutschland, mischt sich ein in gesellschaftliche Prozesse und hinterfragt das Verhältnis zu Geschichte. Seine Werke sind keine fertigen Statements, die sich an die Wand hängen lassen, sondern Prozesse, die grundsätzlich nach Beteiligung verlangen. Am liebsten ist es ihm, wenn seine Arbeiten eine gewisse Eigendynamik entwickeln. „Weil ich mich als Katalysator begreife, indem ich etwas anstoße und mich dann überflüssig mache“, sagt er.