Handwerkskammer Köln/Leverkusen Ministerpräsident Wüst besucht Ausbildungscampus

Auf dem Ausbildungscampus in Köln-Ossendorf verschaffte sich Wüst einen praktischen Eindruck von den Ausbildungsleistungen des Handwerks. Der Ministerpräsident verwies auf die Fachkräfteoffensive der Landesregierung und ihre verbesserten Angebote, Kooperationen sowie Investitionen. „Das sieht man an dem Erfolgsprojekt Meisterprämie: In weniger als zwei Jahren seit der Einführung konnten wir bereits 1500 Meisterprämien in Höhe von 2500 Euro vergeben“, sagte Wüst.