Fördergeld für Leverkusens Sensenhammer : 19.000 Euro Zuschuss für alten Museums-Schornstein

Ministerin Ina Scharrenbach (rechts) überreicht den Bescheid an Gisela Schäperclaus (Förderverein). Im Hintergrund v.l.: Uwe Richrath, Ulrich Bornewasser, Jürgen Bandsom und Rüdiger Scholz. Foto: Uwe Miserius

Schlebusch Landesministerin Scharrenbach übergibt Bescheid über 19.000 Euro Fördergeld für die Ausbesserung des Schornsteins im Industriemuseum Freudenthaler Sensenhammer.

Der Schornstein des Freudenthaler Sensenhammers, weithin sichtbares Wahrzeichen des Industriemuseums, ist in die Jahre gekommen. Im obersten Bereich hat er sich gekrümmt und weist deutliche Risse auf. Höchste Zeit für eine Restaurierung.

Am Montag hat die Ministerin für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung, Ina Scharrenbach, den Förderbescheid des Landes offiziell in der Schlosserei des Sensenhammers übergeben. Unter Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen. Auch Oberbürgermeister Uwe Richrath war anwesend. Von den Gesamtkosten in Höhe von 36.000 Euro übernimmt das Land 19.000 Euro.