Staatssekretär vertritt ihn Minister Wissing sagt Brückeneröffnung in Leverkusen ab

Bundesverkehrsminister Volker Wissing hat die Zeremonie zur Eröffnung der Leverkusener Brücke am Sonntag abgesagt. Über die Gründe für die kurzfristige Absage sei die Autobahn GmbH als Gastgeber der Feier nicht informiert worden, teilte eine Sprecherin der Autobahn GmbH auf Nachfrage mit. Staatssekretär Oliver Luksic soll Wissing vertreten. Der Minister sollte gemeinsam mit Ministerpräsident Hendrik Wüst und Oberbürgermeister Uwe Richrath vor geladenen Gästen die Brücke am Sonntagmittag offiziell ihrer Bestimmung übergeben. An einer Zeremonie unter Ausschuss der Öffentlichkeit hatte es Kritik gegeben. Die Autobahn GmbH hatte Sicherheitsbedenken geltend gemacht.