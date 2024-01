Minister Laumann zu Besuch bei Currenta in Leverkusen Gemeinsam gegen den Fachkräftemangel

„Geht ihr auch mal in den Betrieb?“, wollte Karl-Josef Laumann von den Auszubildenden wissen, denn „Ich war immer froh, wenn man da sein konnte, wo es ernst wird.“ Der NRW-Arbeitsminister war am Donnerstag unterwegs, um die Fachkräfteoffensive der Landesregierung zu unterstützen. Seine erste Station war die zweite Etage im Currenta-Berufskolleg, wo Auszubildende im Multiplancenter zunächst Funktion, Aufbau und Betrieb von Kesselanlagen erlernen sollen. Es sind spezielle Miniaturanlagen nach dem Vorbild der Produktionsstätten, aber transparent sind, so dass man alle Verbindungen und Wege sehen kann. „Alles, was in den Originalanlagen durch Isolation und Verkleidungen verborgen ist“, erklärt Ausbilder Walter Schulte. Die gehören natürlich auch zur eng verzahnten Ausbildung von Theorie und Praxis, aber später. Die Gruppe, die der Minister nach Werdegang und Wünschen befragte, befindet sich noch im ersten Lehrjahr zur Werkfeuerwehr. Ein Bildungsgang, der erst seit rund zehn Jahren als einer von 20 verschiedenen Berufsbildern im Currenta Berufskolleg angeboten wird. Und landesweit nur da, weshalb hier auch andere Arbeitgeber wie die Stadt Köln oder der Flughafen Düsseldorf ausbilden lassen und nicht nur die fünf Currenta-Standorte, die über 70 Chemie-Unternehmen versorgen. Die künftigen Werksfeuerwerker – nur eine Frau unter lauter jungen Männern – waren voll des Lobes über diesen vielseitigen Ausbildungsgang mit Übernahmegarantie nach bestandenem Abschluss. Aber Currenta Bildungs-Leiter Uwe Menzen nutzte die Gelegenheit, um seine Enttäuschung über die Ablehnung einer Sonderförderung für das Berufskolleg kundzutun. Mit den Worten „da wollen wir mal gucken“, versprach Laumann, sich der Sache anzunehmen und mit den zuständigen Kollegen im Bildungsministerium zu sprechen.