Vorstoß in Leverkusen Mini-Urwälder auf Friedhof finden keine Mehrheit

Hinter der Methode und ihrem Namen steht der japanische Ökologe Akira Miyawaki. Er setzte sich in den 1970er Jahren das Ziel, ungenutzte Flächen in der Stadt mit ausgelaugten Böden zu neuem Leben zu erwecken und schuf die ersten „Tiny Forests“. Sie waren eng bepflanzt, oft nicht größer als die Fläche von sechs Parkplätzen und so dicht, dass man sie kaum betreten konnte. Ein urbaner Urwald im Mini-Format.