Mini-Freiluft-Festival an Schloss Morsbroich in Leverkusen „The Park“ – von Kasalla bis Schröder

Am Freitag, 23. August, um 20.30 Uhr, übernimmt die Coverband „Achtung Baby“ die Bühne. Die Gruppe, die sich nach dem siebten Studioalbum ihres irischen Vorbilds, der Band „U2“, benannt hat, will eine mitreißende Hommage an die weltberühmte Rockcombo bieten. Und mit Hits wie „With or Without You“ und „Sunday Bloody Sunday“ nicht nur Musik und Temperament von U2 nach Leverkusen bringen, sondern auch die Zuhörer in Erinnerungen an die größten Erfolge der Originalband schwelgen lassen.