Drei Jahre nach der Flutkatastrophe in Leverkusen Millionensummen für sichere Deiche

Wupper Federführend ist hier der Wupperverband. Viele Kommunen sind beteiligt. Es soll viel Geld investiert werden. Die Erkenntnisse aus dem Extremhochwasser im Juli 2021 hat der Wupperverband im „Zukunftsprogramm Hochwasserschutz“ gebündelt. Dazu wurde ein Fahrplan mit 200 Maßnahmen erstellt. Die Projekte will der Verband in enger Zusammenarbeit mit den Kommunen umsetzen. Der Zeithorizont werde auf etwa 20 Jahre angelegt sein, heißt es in einer Pressemitteilung. Erste Projekte an der Wupper wurden bereits ausgeführt. Der Kostenrahmen liegt bei rund 200 bis 250 Mio. Euro. „Mit unseren Projekten tragen wir dazu bei, das Risiko für Überflutungen und das Schadensausmaß bei Hochwasser zu verringern. Doch eine 100-prozentige Sicherheit kann es nicht geben“, sagt Thomas Klein, Flussgebietsmanager beim Wupperverband. Eindringlich appelliert er an Hausbesitzer, auch private Vorsorgemaßnahmen zu treffen. Bei den Wupperdeichen liegt ein Teilabschnitt in Verantwortlichkeit der Technischen Betriebe Leverkusen (TBL). Eine geschätzte Summe von rund 620.000 Euro sollen auf Leverkusener Gebiet an den Deichen verbaut werden. „Derzeit wird federführend durch den Wupperverband eine Machbarkeitsstudie für alle Deichabschnitte in Auftrag gegeben“, sagt Ariane Czerwon von der Pressestelle der Stadt. Dabei sollen im ersten Schritt verschiedene Szenarien wie etwa ein Jahrhunderthochwasser oder ein extremes Hochwasser (200 bis 500 Jahre) durchgespielt werden. Berücksichtigung finden dabei die geplanten Sanierungen im Oberlauf, hier insbesondere in Leichlingen. „Im zweiten Schritt sollen die einzelnen Deichabschnitte dahingehend geprüft werden, ob für die jeweiligen Szenarien eine Hochwasserschutzfunktion vorliegt bzw. ob ein Rückbau oder Öffnung der Anlage möglich ist“, sagt Czerwon. „Für die verbleibenden Abschnitte ist dann der erforderliche Sanierungsbedarf zu ermitteln.“ Auch für den Ophovener Weiher ist der Wupperverband zuständig. Der Weiher wird als Rückflussraum genutzt. Auch hier werden Schutzziele geprüft und gegebenenfalls erhöht. Czerwon: „Das Projekt befindet sich in der Abstimmung.“ Aus der Politik wurde eine Machbarkeitsstudie angeregt. Der Wupperverband hat zudem mit den Bauarbeiten an der Diepentalsperre begonnen und den 1. Abschnitt abgeschlossen. Der Umbau der Diepentalsperre als „Grünes Becken“ folgt ab der zweiten Jahreshälfte.