Jugendhilfe : Millionen-Projekt soll jungen Obdachlosen in Leverkusen helfen

Leverkusen Der Jugendhilfeausschuss des Stadtrats stellt die Weichen für ein Förderprogramm, das junge Wohnungslose dauerhaft von der Straße holen soll.

Wenn jungen Menschen im Alter zwischen 14 und 27 Jahren die Perspektive fehlt, oder wenn sie zugewandert sind und besonderer Unterstützung bei der Integration in Schule, Ausbildung, Arbeit und Gesellschaft bedürfen, dann sollen sie diese bekommen. In seiner jüngsten Sitzung hat der Kinder- und Jugendhilfeausschuss der Teilnahme am Projekt „Jugend stärken – Brücken in die Eigenständigkeit“ zugestimmt und damit die Weichen für die nächsten Jahre gestellt.