Wurzeln zu flach : Millennium-Eiche in Opladen fällt nun doch

Leverkusen Die Millennium-Eiche am Kreisverkehr Rennbaumstraße soll nun doch gefällt werden. Das teilt die Stadt im Ratsinformationsdienst mit.

Eigentlich sollte die im Jahr 2000 vom Opladener Verkehrs- und Verschönerungsverein gespendete und eingesetzte Eiche ausgegraben, verpflanzt und nach Abschluss der Bauarbeiten am Kreisverkehr wieder eingesetzt werden (wir berichteten). Doch daraus wird nichts: Bei Probeschachtungen im Wurzelbereich sei festgestellt worden, dass die „Entnahme des Baumes mit dem einzig dazu geeigneten technischen Gerät (Großballenstecher) nicht möglich ist“, heißt es in der Mitteilung. Im Untergrund der im Jahr 2000 gepflanzten Eiche befänden sich Reste der alten Straße, Asphalt, Tragschichten, sowie ungeeigneter Füllboden. „Dies hatte zur Folge, dass der Baum nur in den oberen 20 bis 30 cm Bodenschicht seine Versorgungs- sowie Haltewurzeln ausbilden konnte“. Durch das flache Wurzelwerk sei es nicht möglich, den Wurzelballen zu entnehmen. „Würde die Eiche in diesem Zustand ausgegraben und verpflanzt werden, wären die Wurzelverluste so enorm, dass die Krone nicht mehr ausreichend mit Wasser versorgt werden würde. Es entstünde ein Ungleichgewicht zwischen Baumkrone und Wurzelwerk, was zum Absterben der Eiche führen würde.“ Das Fällen des Baums sei „zwingend notwendig“. Eine Beschlussvorlage vom Fachbereich Stadtgrün vorbereitet und der Bezirksvertretung für den Stadtbezirk II zur Entscheidung vorgelegt. „Nach Abschluss der Baumaßnahmen wird der Kreisverkehr mit einer Ersatz-Eiche in entsprechender Qualität bepflanzt“, heißt es abschließend.