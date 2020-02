Bürgermonitor : Hinterlassener Müll – Mieter sind sauer

Der Sperrmüll am Haus an der Ölbergstraße erhitzt die Gemüter. Der Verursacher ist unbekannt verzogen. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Bewohner eines Mietshauses in Schlebusch verzog unbekannt. Sperrmüllberge samt Kühlschrankinhalt ließ er zurück.

Von Ludmilla Hauser und Stefanie Sandmeier

Der Platz vor ihrem Haus sei zu einer regelrechten Müllhalde verkommen. Die Bewohner eines Hauses an der Ölbergstraße sind verärgert. Seit dem Auszug eines Mieters in dem Mehrfamilienhaus Mitte Januar hat sich allerhand Sperrmüll und Unrat vor ihrer Tür angesammelt.

Sofas, Kissen, Elektrogeräte – quer verteilt liegt der Hausrat auf dem Rasen. „Manchmal kommt jemand vorbei und nimmt sich was weg, andere werfen aus ihrem Fenster einfach etwas dazu“, berichtet einer der Anwohner, der namentlich nicht genannt werden möchte. Bis zuletzt habe sogar ein Kühlschrank dort gestanden, der mit Lebensmitteln gefüllt war. „Über ein solches Verhalten kann ich nur den Kopf schütteln. Das ist nicht schön anzusehen und zieht noch dazu Ungeziefer an.“ Aufgebracht zeigt der Bewohner seine Fotos, die er vom Müllberg seitdem gemacht hat. Was den Anwohnern aber noch bitterer aufstößt, ist die Tatsache, „dass sich niemand für die Beseitigung zuständig fühlte“. So jedenfalls der Eindruck einiger Hausbewohner.

Info Schriftlich einen Termin zur Abholung bestellen Beantragen Wer Sperrmüll zu entsorgen hat, beantragt schriftlich einen Termin – per Sperrmüllkarte, E-Mail, Internet oder Fax. Weitere Infos rund ums Thema auf www.avea.info.

Der Mitbewohner habe vor seinem Wegzug am 18. Januar tags zuvor Möbel und sonstiges Inventar vor die Tür gestellt und auch Sperrmüll angemeldet – nichts von alledem sei aber abgeholt worden. Bis am Donnerstagvormittag, als in einem ersten Schwung den Großteil des Unrats abgeholt wurde.

Beim Vermieter, der Wohnungsgesellschaft Leverkusen (WGL), ist der Fall bekannt. Mehrfach beschwerten sich zuletzt die Anwohner über den Müllberg. Gegenüber unserer Redaktion betonte WGL-Geschäftsführer Wolfgang Mues, „dass auch wir verstimmt sind. Wir wollen unsere Anlagen in Ordnung halten. Auch wir sind nicht gut auf den Mieter zu sprechen und sind interessiert daran, mit ihm in Kontakt zu treten.“ Ins Detail will und darf er nicht gehen: Offenbar hat die WGL aber noch einige Dinge mit dem unbekannt verzogenen Ex-Mieter zu klären, der mit seinem Verhalten sein Umfeld schädigte.

In der Tat ist falsch abgestellter Sperrmüll mitunter auch eine finanzielle Last für die Allgemeinheit, sagt Claus-Dieter Steinmetz vom Entsorger Avea. „Wenn etwa Müll auf öffentlichen Flächen abgelegt wird, der Verursacher nicht zu finden ist und wir entsorgen müssen, geht das auf Kosten der Allgemeinheit.“ Es schlage sich dann bei den Müllgebühren nieder. Über die ist pro Haushalt das Entsorgen von Sperrmüll zweimal im Jahr abgedeckt. Wer diesen schriftlich, also etwa per Karte aus dem Abfallkalender, Mail oder Fax bestellt, „muss im Schnitt mit einer Wartezeit von vier Wochen rechnen. Wer das Ganze über die Abfall-App regelt, kann dort angebotene Termine sehen und sich für einen vormerken lassen“, erläutert Steinmetz. Die Avea benachrichtigt die Sperrmüll-Anforderer dann schriftlich über den Abholtermin. Am Abend vorher sollte der Müll rausgestellt werden. „Wer also seine Wohnung kündigt, dürfte noch ausreichend Zeit haben, die Sperrmüll-Frage zu klären.“ Wem das Prozedere zu lange dauere, der könne seinen Sperrmüll auch zum Wertstoffzentrum in der Fixheide bringen.