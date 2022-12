Leverkusenerin leicht verletzt Mieter überraschen Einbrecher

Nach einem Einbruch in Lützenkirchen sucht die Polizei drei etwa 20 bis 35 Jahre alte Männer. Sie sollen am Mittwochabend in eine Wohnung am Hufer Weg eingebrochen sein. Laut Polizeibericht hebelte das Trio die Terrassentür der Wohnung auf. Als die Mieter, ein Ehepaar (51 und 56), gegen 19 Uhr in ihre Wohnung zurückkamen, überraschten sie die Verdächtigen im Eingang. Bei ihrer Flucht drängten die Unbekannten den 56-Jährigen zur Seite und rempelten seine Lebensgefährtin an, die dabei leichte Verletzungen erlitt. Die Unbekannten trugen dunkle Kleidung mit Kapuze. Die Polizei fragt: Wer hat am Mittwoch zwischen 18.30 und 19.15 Uhr auf dem Hufer Weg oder in der angrenzenden Bruchhauser Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Hinweise an die Polizei unter Telefon 0221 2290.