Kinderkonzert : Peter, der Wolf und viele Pfeifen

Mit einem Kinderkonzert ging die Saison KulturStadtLev-Reihe „Orgelforum“ zu Ende. Dabei saßen die jungen Zuhörer ausnahmsweise nicht brav in den Bänken der Bielertkirche, sondern hatten es sich auf Sitzkissen um den Orgelspieltisch bequem gemacht, wo sie dem Haus-Organisten Michael Porr nicht nur auf die Finger, sondern auch auf die Füße blicken konnten. Dabei lauschten sie gespannt der Geschichte vom kleinen Peter, der das Gartentor offen stehen ließ und damit eine kleine Katastrophe in der ländlichen Idylle auslöste, die von der Orgel in so heimeligen Klangfarben vermittelt wurde. Den Text sprach Milena Cestao, die früher beim Jungen Theater Leverkusen spielte und inzwischen ein Schauspielstudium an der Folkwang-Hochschule in Essen begonnen hat.