MGV Loreley : Fiesta Lorelista mit lateinamerikanischen Rhythmen

Schlebusch Der MGV Loreley hatte zum traditionellen Frühlingskonzert nach Schlebusch eingeladen.

Frühlingshaft verspielt, einfühlsam und mit viel Spaß an der gemeinsamen Sache sang sich der Männergesangverein Loreley in die Herzen seiner Zuhörer. Das Jahreskonzert in der Schlebuscher Friedenskirche trug die Überschrift „Fiesta Lorelista“. Klangen die Lieder zu Operetten wie „Maske in Blau“ (Fred Raymond) oder „Die lustige Witwe“ (Franz Lehár) in der ersten Hälfe noch eher getragen, so wurden die Töne in der zweiten Hälfte viel fließender, lockerer und fröhlicher – lateinamerikanisch eben.