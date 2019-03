MGV Dürscheid: Männergesangverein führt Frauenquote ein

Dürscheid Auch wenn es der Name nicht verrät, seit zehn Jahren singen beim MGV schon Männer und Frauen gemeinsam.

Die Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins Dürscheid drehte sich ein Stück weit ums weibliche Geschlecht: Seit dem 12. März ist der erweiterte Vorstand paritätisch besetzt mit je drei Damen und Herren. Das erscheint seltsam, ist aber nur die logische Folge einer bereits zehnjährigen Entwicklung. Denn es singen schon lange Frauenstimmen in dem vor 130 Jahren gegründete Traditionsverein mit. Nicht überall, sondern nur in einem von drei Chören, die unter Dach und Namen von MGV Dürscheid aktiv sind.

Die größte Gruppe sind die Young Voices mit 37 Mitgliedern, zu denen aktuell einige Projektsänger für das Rockkonzert im Herbst gestoßen sind. Seit einigen Jahren schon hat sich der Männerchor unter der Leitung von Volker Wierz vom klassischen Repertoire abgewandt, um sich für Pop- und jetzt auch Rockmusik zu öffnen. Ursprünglich vor zwölf Jahren als Chor junger Männer gegründet steht die Abkürzung YMCD heute für den gemischten „Young music choir Dürscheid“, der nur unwesentlich kleiner ist als der reine Männerchor. Leiterin ist Angelika Döring-Krüger, die mit Sängerinnen und Sängern alle Programme auswendig lernt und choreografiert. Deswegen nimmt sich diese Gruppe auch besonders viel Zeit für die Vorbereitung der Konzerte, die nur alle zwei Jahre stattfinden, während die Good Voices in der Regel jährlich eines veranstalten.

Damit die klassische Männerchorliteratur nicht in Vergessenheit gerät, hat sich „der kleine chor dürscheid“ unter der Leitung von Rainer Konertz der Arterhaltung verschrieben. Diese Gruppe tritt auch in kleinerem Rahmen auf und lässt bekannte und beliebte Sätze für Männerstimmen erklingen. Im Mai werden alle drei Chöre unter dem Dach des MGV Dürscheid ein gemeinsames Benefizkonzert zu Gunsten des Kinderschutzbundes Burscheid veranstalten, so wie sie es vor einigen Jahren bereits erfolgreich für die Burscheider Tafel getan haben.