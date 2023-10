Zweiter Klassik-Sonntag in Leverkusen Mezzosopranistin Anna Lucia Richter sorgt für Gänsehaut

Das Programm des zweiten Klassik-Sonntags dieser Saison, so kurz vor Allerheiligen und dem Monat des Totengedenkens, stand in vorwiegend Moll-Tonarten. Den Schmerz um ein verstorbenes Kind drücken die Gedichte von Friedrich Rückert aus, die Gustav Mahler in seinen Kindertotenliedern vertont hat. Ein eigenes Kind begraben zu müssen, war im 18. und 19. Jahrhundert keine Seltenheit, Rückert hat es sogar zwei Mal durchleben müssen und die verschiedenen Stadien der Trauer in Verse gefasst.