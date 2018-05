Leverkusen: Metzgermeister zwischen Wurst und Menschlichkeit

Leverkusen Bert Emundts ist ein erfolgreicher Unternehmer. Und einer, bei dem der Kunde im Mittelpunkt steht. Wer beim Fleischermeister, der vor 50 Jahren in Wiesdorf seine Metzgerei kaufte und bis heute noch aktiv am Tagesgeschäft beteiligt ist, seine Wurst kauft, wird gerne mal mit Handschlag begrüßt. "Meine Kunden sind meine Freunde, keine namenlosen Gesichter", betont Bert Emundts zu seinem Jubiläum, das ihm die Ehrenurkunde zum Goldenen Meisterbrief einbrachte.

Emundts wirkt authentisch, aufgeschlossen und neugierig. Er unterhält sich gerne mit seinen Kunden, fragt nach deren Befinden. "Ich komme schon seit 50 Jahren hierher", erzählt etwa Helga Jehle. "Der Bert sieht fast immer noch so aus, wie früher", scherzt die 88-Jährige, die sich in der Metzgerei gut aufgehoben fühlt. Sie sei seine treueste Kundin, führt der Fleischermeister aus, käme täglich in seinen Laden an der Dhünnstraße, um Fleisch- und Wurstspezialitäten mit nach Hause zu nehmen.