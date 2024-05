Bayer 04 Leverkusen Mettmanner Imbissbetreiber erfindet die „Meister-Wurst“

Aber jetzt ist alles anders. Jetzt ist Feiern ohne Ende angesagt – in Leverkusen wie in Mettmann. An Vergins Wurstbude unter anderem mit einem besonderen Gemälde. Dieses hatte sich im Laufe der Saison zu einem Fußball-Bild entwickelt. Ursprünglich zeigte es elf Schornsteinfeger, die im vergangenen Jahr zu einem Innungstreffen in Mettmann waren und an Vergins Imbissstand gegessen hatten. Künstler Alfons Reiß hatte später den Kopf von Leverkusen-Trainer Xabi Alonso und die Meisterschale hinzugefügt. „Wir waren natürlich sehr vorsichtig, was den Umgang mit einem möglichen Titel anging. Das Bild war bis zum letzten Moment versteckt“, berichtet Vergin.