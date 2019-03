33-jähriger in Lebensgefahr : Festnahme nach Messerstichen auf Bahnsteig

Schlebusch (bu) Ein Mongole (33) ist am Mittwochabend an der Stadtbahn-Haltestelle „Schlebusch“ durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden.

Polizisten nahmen noch in der Nacht einen dringend tatverdächtigen Landsmann (55) des Verletzten vorläufig fest. Rettungskräfte fuhren den 33-Jährigen in ein Krankenhaus. Vorausgegangen war nach ersten Ermittlungen eine körperliche Auseinandersetzung der beiden Kontrahenten gegen 17.50 Uhr auf dem Bahnsteig 1, berichtet die Polizei. Im Kölner Präsidium wurde eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittler suchen dringend Zeugen zu dem Vorfall und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 02212290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de.