Motiv des Täters weiter unklar Trauer um Jaqueline nach tödlicher Messerattacke in Leverkusen

Die Messerattacke, durch die am Freitagabend eine 35-jährige schwangere Frau aus Köln getötet wurde, hat nicht nur in Rheindorf Entsetzen und Mitgefühl ausgelöst. Am Tatort auf der Ilmstraße in Rheindorf-Nord, einer ruhigen Sackgasse, die hauptsächlich von Einfamilienhäusern gesäumt wird, haben Menschen Kerzen und Blumen am Mast eines Verkehrsschildes niedergelegt. Auf einem kleinen Stein zwischen den Kerzen steht „Wir vermissen Dich“ in kräftigem Lila. „Warum hat dieser Mensch unsere geliebte Freundin, Tochter und Mutter auf so eine Weise von uns genommen“, schreibt Heike T. in der Facebook-Gruppe Nettwerk Leverkusen. „Hoffe, sie bekommt für ihren Tod Gerechtigkeit. Ruhe in Frieden, Jaqueline“.