Niederlassung Leverkusen Mercedes-Belegschaft zeigt sich kampfbereit

Nach Bekanntwerden der Pläne des Mercedes-Vorstands, sich deutschlandweit von seinen hauseigenen Niederlassungen zu trennen und sie an interessierte Partner außerhalb des Betriebs zu veräußern, ist die Unruhe in der Belegschaft auch in Leverkusen weiterhin groß. Die Leverkusener Niederlassung am Overfeldweg gehört zur Kölner Filiale. In Leverkusen arbeiten 100 von 600 Mitarbeitern in beiden Autohäusern.