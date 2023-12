Jahresrückblick in Leverkusen – Menschliches und Tierisches Von Alpaka bis U-Boot – das war 2023

Hingucker gab es einige in der Stadt in diesem Jahr – ein spektakulärer: das U-Boot, das Leverkusen passiert, ein süßer: der kleine Alpaka-Hengst aus dem Wildpark. Bei Bayer fängt ein neuer Boss an, im Rat hört der streitbare Schoofs auf. Die Werkself hat nicht nur den besten Rasen der Bundesliga, sondern schwimmt auch sonst auf der Erfolgswelle. Wir haben Menschen, Menschliches und einen bisschen Tierisches 2023 in Bildern zusammengestellt.