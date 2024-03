Beeindruckendes Stück an Lise-Meitner-Schule in Leverkusen Zukunftsfrage auf der Bühne: Mensch oder Maschine?

Das Streben nach Wissen und Unsterblichkeit ist uralter Menschheitstraum, und die Künstliche Intelligenz bedeutet einen Quantensprung. Perfektionierte Maschinen übernehmen bereits unliebsame Aufgaben. Was aber, wenn Roboter wirklich menschliche Züge annehmen, scheinbar eigene Emotionen zeigen, so dass sie zu Partnern werden? Macht sich der Mensch mit der Vervollkommnung seiner Schöpfung dann selbst überflüssig oder wird selber geformt? Diese Fragen wird im Theaterstück „My God is the Sun“ von verschiedenen Seiten beleuchtet, und das Ende lassen die 13 Mimen der Oberstufen-Theater-AG am Lise-Meitner-Gymnasium offen.