Fans feiern friedlich Meisterschaft – Leverkusens längste Partynacht

Vom Leverkusener Bahnhof in Wiesdorf aus reisten viele Fans am Abend zurück nach Düsseldorf oder Köln. Ein Zugbegleiter in einem mit Leverkusen-Anhängern überfüllten Regionalzug in Richtung Düsseldorf machte während der Fahrt eine Durchsage, in der er den Fußballfans gratulierte. „Das muss ich auch als Kölner sagen, dass ihr das in dieser Saison hervorragend gemacht. Herzlichen Glückwunsch zum Titel“, sagte er zur Freude der Reisenden im Zug durch.