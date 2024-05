Fußgängerzone Opladen wird zur stark frequentierten Flaniermeile Meister auf dem Frühlingsmarkt

Er ist und bleibt ein Menschenmagnet: Der Frühlingsmarkt in Opladen lockte am Wochenende erneut zahlreiche Schaulustige und Bummler in die Fußgängerzone. Dem Treiben taten zwar die angekündigten Regenschauer am Samstagabend einen kleinen Abbruch, der guten Laune unter den Händlern und dem Besucherstrom am zweiten Tag jedoch nicht, berichtete Dirk Pott von der Aktionsgemeinschaft Opladen.