Der Deutsche Meister hat sich das Double gesichert. Mit einem knappen 1:0-Sieg über den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern gewinnt Bayer Leverkusen das zweite Mal in seiner Historie nach 1993 den DFB-Pokal. Am Sonntag werden beide Titel mit einer ausgiebigen Feier in der Stadt gefeiert. Wir begleiten die Mannschaft und Fans über den gesamten Tag mit unserem Live-Blog.