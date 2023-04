An der Birkenbergstraße Mehrgenerationen-Haus mitten in Opladen

Der Name „Solemio“ erinnert an den italienischen Ohrwurm „O sole mio“, mit dem der neapolitanische Musiker und Komponist Eduardo Di Capua im April 1898 einen Siegeszug um die Welt antrat. Ein bisschen Musik verbirgt in gewisser Weise hinter dem 2021 gegründeten Verein, der den Namen „SOzial LEben Mitten In Opladen“ zum Programm gemacht hat. Denn die Mitglieder um Vorsitzende Ingrid Zurek-Bach wollen neuen Schwung nach Opladen bringen. Zum Beispiel durch Konzerte, Lesungen oder Theatervorführungen.