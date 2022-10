Polizei ermittelt in Leverkusen : Zeuge verfolgt zwei Unbekannte nach Einbruch in Laden

Einbrüche nehmen in der dunklen Jahreszeit wieder zu. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Leverkusen Der Beginn der sogenannten dunklen Jahreszeit lockt offenbar vermehrt Einbrecher zur Tat. So meldet die Polizei gleich mehrere Einrüche in Leverkusen und sucht Zeugen.

. An der Scharnhorststraße in Manfort nahmen Unbeannte gleich zwei Wohnungen ins Visier. In Wiesdorf verfolgte ein Zeuge zwei Unbekannte nach einem Einbruch.

Laut Polizeibericht hebelten Unbekannte an der Scharnhorststraße am Donnerstag zwischen 10.30 Uhr und 16.15 Uhr die Türen beider Wohnungen auf, durchsuchten Zimmer nach Wertsachen und wurden zumindest in einer Wohnung fündig. Sie entwendeten Bargeld und verschwanden unerkannt.

Nach einem Einbruch in das Geschäft eines Mobilfunkanbieters auf dem Wiesdorfer Platz in der Nacht zu Freitag fahndet die Polizei Köln nach zwei etwa 1,80 Meter großen Männern. Laut Zeugenbeschreibung führten die maskierten und dunkel gekleideten Unbekannten auf ihrer Flucht große Taschen und ein Brecheisen mit sich. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hatten die Einbrecher gegen 3 Uhr die Eingangstür der „O2-Filiale“ aufhebelt und diverse elektronische Geräte entwendet. Ein aufmerksamer Zeuge (22) wurde durch die ausgelöste Alarmanlage auf die Tat aufmerksam. Er rief die Polizei und nahm zunächst die Verfolgung der in Richtung Montanusstraße flüchtenden Männer auf. Nach einigen hundert Metern verlor der 22-Jährige jedoch den Sichtkontakt.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. Wie Eigentümer und Mieter Schwachstellen in den eigenen vier Wänden entdecken und sich vor Einbrechern schützen können, findet sich unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5353382

(bu)