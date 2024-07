Zahlen fürs erste Halbjahr in Leverkusen liegen vor Mehr Unfälle: Polizei startet Aktionswoche

Bis Ende Juni sind in diesem Jahr bisher bei Unfällen in Leverkusen 37 Fußgänger (Vorjahr: 25), 53 Radfahrer (49) und 15 Pedelec-Fahrer (36) verletzt worden. Die Zahlen sind also gestiegen. Die Polizei reagiert mit einer speziellen Aktionswoche, die am Montag, 15. Juli, startet.