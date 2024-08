Neue Zahlen des ADFC für Leverkusen Mehr Radler an mehr Zählstellen

Das liegt sicher auch an neuen Zählstellen. Bis 31. Januar.2024 gab es noch drei in Leverkusen. Seit 1. Februar kam bei der Gezelin-Kapelle auf dem Wilhelm-Kaltenbach-Weg eine vierte hinzu. „Die neue Fahrradzählstelle entwickelt sich zum Hot-Spot“, berichtet der ADFC in einer Pressemitteilung. Obwohl erst seit Februar in Betrieb, zählt diese neue Stelle nur rund 6000 weniger als die auf dem Dhünn-Radweg in Küppersteg. Hinzu kommt eine für etwa vier Wochen eingerichtete mobile Fahrradzählstelle auf der Adolfsstraße, Höhe Neulandpark. In dem Zeitraum vom 17. Mai bis 13. Juni wurden dort 6790 Radfahrer gezählt.