Kostenpflichtiger Inhalt: Bezirksvertretung diskutiert : Mehr Licht für den Opladener Marktplatz

Der Opladener Marktplatz: Manche finden ihn früh morgens, abends und nachts zu finster. Foto: RP/Uwe Miserius

Leverkusen Auf Teilen des vielgenutzten Platzes ist es recht düster, besonders in der Mitte. Also neue Lampen installieren? So einfach ist das nicht.