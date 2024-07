Einzigartiges „TV“-Projekt des Nabu Leverkusen Noch mehr „Kobolde der Nacht“ – Nachwuchs bei den Siebenschläfern

Frische Winzlinge sind da – und quasi schon TV-Stars. In der Kinderstube der Siebenschläfer in Leverkusen wurde – per Webcam – am vergangenen Sonntag die ersten Jungen gesichtet. Wie sie den Einstieg ins Leben meistern, wie sich die Eltern kümmern und was sich sonst so bei den „Kobolden der Nacht“ tut, können weltweit Fans der possierlichen Nager beobachten. Denn der Naturschutzbund (Nabu) Leverkusen hat in Nistkästen der Tiere kleine Kameras installiert. Das Projekt läuft seit rund zehn Jahren – und findet seit Langem schon Fans rund um den Globus, die immer mal wieder nachschauen, was die wild lebenden Nager mit den schönen Knopfaugen so treiben.