Bilanz 2018 : Mehr als 18.000 Austritte im Erzbistum in einem Jahr

Mehr als 18.000 Austritte im Erzbistum in einem Jahr

(RP) Die Katholische Kirche verliert weiter Mitglieder: Im Jahr 2018 gehörten 1.942.733 Katholiken zum Erzbistum Köln. Das sind 29.090 Menschen weniger als im Jahr 2017. Der Rückgang resultiert aus 18.472 (2017: 13.931) Austritten sowie 19.976 (19.945) Bestattungen, die die Taufen um 5.988 überstiegen.

„Wir wissen, dass die klassische Form des Kirche-Seins an vielen Stellen nicht mehr mit der Lebensrealität der Menschen zusammenpasst und wir daher manche Menschen nicht mehr erreichen“, sagt Generalvikar Markus Hofmann mit Blick auf die Statistik. Gleichzeitig werde es für viele Menschen immer wichtiger, die Kirche wieder als Gemeinschaft von Gläubigen zu entdecken, anderen zu helfen, für andere da zu sein. „Genau das gehört doch zu den Dingen, die unserem Leben einen tieferen Sinn geben. Das Ziel der ‚Aktuellen Etappe‘ unseres Zukunftswegs ist es daher, eine gemeinsame Vision für das Erzbistum Köln zu entwickeln: Wir wollen das sein, was wir von Beginn an sind – eine für die gesamte Gesellschaft relevante Gemeinschaft von Menschen, die Jesus nachfolgen.“