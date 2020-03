Kultur : Mehr Geld für die freie Szene

Leverkusen Ausschuss berät über Fördergeld für Kulturschaffende, keine Parkplätze für Morsbroich und Preiserhöhungen für Kulturtickets.

Wie soll nun mit der Verteilung der auf 90.000 Euro verdoppelten Förderung für Kulturschaffende der freien Szene verfahren werden? Die Frage wurde im Betriebsausschuss lang und breit erörtert, bevor die Mehrheit entschied, dass ein Antragsteller auch 2020 maximal zehn Prozent der Gesamtsumme pro Jahr erhalten darf, also nun 9000 statt der bisher 4500 Euro. In einem Jahr soll dann noch einmal geprüft werden wofür die Jury welche Summen vergeben hat.

Seit einiger Zeit, so hatte der Rat beschlossen, dürfen beim Kulturbüro nicht nur Zuschüsse für defizitäre Kulturveranstaltungen/ -projekte angefordert werden, sondern auch Unterstützung für Ausstattung wie zum Beispiel Bühnentechnik. Bernhard Marewski (CDU) hätte lieber eine niedrigere Deckelung gesehen und dafür eine breitere Streuung der Finanzmittel, so dass mehr Kulturschaffende davon profitieren und nicht nur ein bestimmter Kreis. Er wünschte sich mehr Werbung, weil viele offenbar nicht von dem städtischen Fördertopf wüssten oder ihnen die Antragstellung zu kompliziert sei.

Die Mehrheit von SPD und Grünen beschloss allerdings den Gegen-Antrag: kein Eingriff ins Landschaftsschutzgebiet, also keine zusätzlichen Parkplätze. Alternativ soll geprüft werden: Parken beidseitig des Karl-Carstens-Rings, an der Gustav-Heinemann-Str. und in den Klinikum-Parkhäusern. Außerdem: Bewirtschaftung des Museumsparkplatzes, aktuelle Belegung auf der Website, und Angabe aller Parkflächen im Umkreis. Über die Zukunft des Museums, des Restaurants und die bessere Vermarktung des Geländes wurde dabei nicht gesprochen. Marewskis Fazit: „Wir sind wieder am Anfang.“