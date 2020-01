Jugendhilfeausschuss : Mehr arme Kinder in der Stadt – was tun?

Mehr arme Kinder in der Stadt – was tun?

Jugendhilfeausschuss diskutiert über die aktuelle Kita-Situation. Disco im Forum abgelehnt, Räume sind vermietet.

Tatsächlich bleibt der Kommune gar nichts anderes übrig, als die Freien Träger bei der Stange zu halten, denn ohne sie wäre die Versorgung sowohl im Bereich der unter drei als auch der über drei Jahre alten Kinder noch schlechter als sie ohnehin ist. Und der gesetzliche Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ist für die Stadt ohnehin kaum zu erfüllen. Bis vorgesehene Neubauten oder Erweiterungen in Betrieb gehen können, wird noch einige Zeit vergehen.

Der evangelische Kita-Verbund begründet den Antrag auf Reduzierung des Trägeranteils mit dem Ausbau der Kapazitäten. Die Evangelische Kirchengemeinde Küppersteg-Bürrig sah sich 2012/13 gezwungen, die ursprünglich zweigruppige Einrichtung zu schließen. Mit städtischer Förderung plus Eigenmitteln wurde stattdessen auf vier Gruppen erweitert. Mit der Reduzierung des Trägeranteils will die Kirchengemeinde die entgangenen Mietkosten für zusätzlich eingebrachte Räume, die, für Fremdvermietung vorgesehen waren, kompensieren.

„Villa Böck“ heißt der Laden von Christiane Hofacker in Opladen

„Villa Böck“ heißt der Laden von Christiane Hofacker in Opladen : Die Frau, die mit Blumen Gemälde erschafft

TSV bleibt in diesem Jahr ungeschlagen

Doppelsieg am Wochenende

Doppelsieg am Wochenende : TSV bleibt in diesem Jahr ungeschlagen

TSV erkämpft 27 Titel in der Halle

Nordrheinmeisterschaften : TSV erkämpft 27 Titel in der Halle

Vereine, die eine Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe beantragen, müssen künftig ihre Arbeit persönlich im Kinder- und Jugendhilfeausschuss vorstellen. Das gilt erstmals für die vertagten Anträge von „Die Circuspädagogen“ und „Davidstern“, die in der nächsten Sitzung über ihre Arbeit berichten sollen.

Kinderarmut ist auch in Leverkusen ein Thema. Die Zahl derer Sechs- bis 15-jährigen in Armut hat sich im Laufe der letzten Jahre auf über 3000 erhöht. Laut Verwaltung nahmen davon 391 die Angebote aus dem Paket „Bildung und Teilhabe“ für Sport, Spiel, kulturelle Bildung, Unterrichtung in Musik und Kunst oder gemeinschaftliche Freizeitangeboten wahr.