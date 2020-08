Matthias Klimkait : Der neue Pflegedirektor am Klinikum

Der neue Pflegedirektor am Klinikum

Schlebusch Matthias Klimkait führt seit Juli 800 Mitarbeiter in seinem Bereich. Ganz oben auf seiner Agenda stehen die Bekämpfung des Fachkräftemangels und flexiblere Arbeitszeitmodelle, kündigte Klimkait bei seiner Vorstellung an.

Der neue Pflegedirektor des Klinikums Leverkusen ist jung, war bislang sehr erfolgreich und blickt entschlossen in die Zukunft. Seit 1. August ist der 38-jährige Matthias Klimkait neuer Chef über mehr als 800 Mitarbeiter der Berufsgruppe Pflege. Zugleich kehrt er in das Haus zurück, in dem seine Laufbahn vor 20 Jahren begann.